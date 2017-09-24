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وزير الصحة يطالب نقيب الصيادلة بإرسال أسماء الشركات الممتنعة عن سحب "الإكسبير"

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مصراوي Masrawy

وزير الصحة يطالب نقيب الصيادلة بإرسال أسماء الشركات الممتنعة عن سحب "الإكسبير"

03:45 م الأحد 24 سبتمبر 2017

وزير الصحة ونقيب الصيادلة

كتب - أحمد جمعة:

طالب الدكتور أحمد عماد راضي وزير الصحة والسكان، نقيب الصيادلة محيي عبيد؛ بإرسال قائمة بأسماء شركات الأدوية الممتنعة عن تطبيق القرار الوزاري بسحب المرتجعات من الصيدليات وتنفيذ اتفاقية "غسيل السوق" من الأدوية منتهية الصلاحية.

كان وزير الصحة والسكان، قد أصدر قرارًا في مارس الماضي، بإلزام جميع شركات الأدوية بقبول المرتجعات (الأدوية منتهية الصلاحية) خلال عام، وذلك لضمان سحب هذه الأدوية من سوق الدواء وعدم تدويرها مرة أخرى.

وقالت رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة، لمصراوي إنه تم سحب أدوية منتهية الصلاحية بنحو 155 مليون جنيه.

لكن نقابة الصيادلة اشتكت من عدم التزام جميع الشركات بحسب الأدوية منتهية الصلاحية، وتعنت الشركات في سحب جميع المرتجعات.

وأكد وزير الصحة في خطاب أرسله إلى نقيب الصيادلة -حصل مصراوي على نسخة منه، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية ضد هذه الشركات الممتنعة عن التنفيذ؛ تطبيقًا لما تمخض عنه الاجتماع مع رؤساء النقابات العامة في مجال الصحة برئاسة رئيس الوزراء شريف إسماعيل خلال الشهر الماضي.

وطالب نقيب الصيادلة، النقابات الفرعية بالتواصل مع الصيدليات لحصر الأدوية منتهية الصلاحية والإشراف على عملية سحبها وتعيين موظف أو اكثر لمتابعة عملية سحب الإكسبير وفي وجود أي شكوي يجب سرعة التواصل مع رئيس لجنة الصيدليات أو عضو النقابة العامة عن المنطقة لاتخاذ الإجراءات الفورية ضد الشركة الممتنعة.

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