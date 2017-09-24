السيسي يستعرض موقف مخزون السلع ومنظومة الخبز

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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماعا ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والداخلية، والعدل، والمالية، والتموين، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم خلال الاجتماع عرض الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية بمختلف المحافظات، وأكد وزير التموين احتفاظ الوزارة بمخزون مناسب من مختلف السلع الغذائية الأساسية بما يكفي لتلبية احتياجات السوق المصري، بالإضافة إلى حرص الوزارة على توفير السلع الأساسية بكميات وأسعار مناسبة في المحافظات المختلفة.

وتم استعراض الموقف التنفيذي من تطبيق منظومة الخبز الجديدة التي تم البدء في تنفيذها نهاية يوليو الماضي، بما يضمن وصول الخبز المدعم إلى مستحقيه، وعرض وزير التموين تقريرا حول خطة الوزارة لإنشاء عدد من صوامع تخزين الحبوب لاستيعاب الكميات المتاحة سنويا، بما يساهم في تقليل الفواقد وتوفير النفقات على الدولة.

وأكد السيسي أهمية مواصلة الجهود لإنشاء منظومة حديثة ومتكاملة لتخزين الحبوب، بالإضافة إلى متابعة أداء منظومة الخبز الجديدة وتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار في جهود تنقية البطاقات التموينية بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى ضرورة مواصلة المتابعة الدورية لتوافر مختلف السلع الغذائية الأساسية بمنافذ البيع بالمحافظات، بأسعار وكميات مناسبة، مع وضع خطة لرفع كفاءة المجازر الرئيسية.

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وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول آخر نتائج لجنة حصر الأراضي والأصول غير المستغلة للدولة، بهدف تحقيق الإدارة الرشيدة لممتلكات الدولة، وشدد الرئيس على ضرورة وضع تصور متكامل حول سبل تعظيم الاستفادة منها واستغلالها بالصورة المثلى، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

ومن ناحية أخرى وجه الرئيس بوضع خطة لدعم صغار المستثمرين في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع دراسة إنشاء كيانات كبرى لرعاية تلك المشروعات.

وذكر متحدث الرئاسة أن الاجتماع تطرق إلى عدد من الموضوعات، منها نتائج زيارة الرئيس لنيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي شملت عقد لقاءات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات.

كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، في إطار الاستعداد للقمة الثلاثية القادمة المقرر عقدها في نيقوسيا، نوفمبر المقبل، إذ أكد السيسي أهمية متابعة تنفيذ تلك المشروعات المشتركة والمضي قدما فيها، لضمان تحقيق آلية التعاون الثلاثي نتائج ملموسة بما يجعلها نموذجا يحتذى للتعاون بين دول البحر المتوسط.