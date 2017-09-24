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هل «أبو زيد» نائبًا بقائمة محمود طاهر الانتخابية؟.. مصدر بالأهلي يُجيب

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هل «أبو زيد» نائبًا بقائمة محمود طاهر الانتخابية؟.. مصدر بالأهلي يُجيب هل «أبو زيد» نائبًا بقائمة محمود طاهر الانتخابية؟.. مصدر بالأهلي يُجيب

التحرير

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أكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، أن محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي، لم يفتح النقاش حول اسم النائب في قائمته استعدادًا للانتخابات والتي ستجرى بنهاية العام الجاري.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي، لم يستقر على شخص لدخول قائمته أو الاستقرار على اسم النائب.

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وتابع المصدر أن طاهر أبو زيد، هو مُجرد اسم مطروح على رئيس الأهلي، مؤكدًا أنه يركز في الفترة الحالية مع فريق الكرة، بعد تأهله لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويتابع ملف لائحة النادي والسير في الطريق القانوني لتطبيق لائحة النظام الأساسي والتي وافق عليها أعضاء الجمعية العموية.

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التحرير

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