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رئيس الحكومة الإسبانية يبحث مع ترامب بعد غد أزمة انفصال إقليم كتالونيا

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مصراوي Masrawy

رئيس الإسبانية يبحث مع بعد غد أزمة انفصال إقليم كتالونيا

03:25 م الأحد 24 سبتمبر 2017

رئيس الحكومة الإسبانية يبحث مع ترامب بعد غد أزمة انفصال إقليم كتالونيا

مدريد – (أ ش أ):

ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية (إفي) اليوم الأحد أن رئيس الحكومة ماريانو راخوي سيقوم بعد غد الثلاثاء بزيارة إلى واشنطن يستقبله خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث أزمة انفصال إقليم كتالونيا (شمال شرق)، ثم يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا بحديقة البيت الأبيض.

وأفادت الوكالة بأن هذا الاجتماع سيكون الأول بين راخوي وترامب بعد إجرائهما لعدد من المحادثات الهاتفية ولقائهما مرتين خلال اجتماع قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل في مايو الماضي، ومرة أخرى في قمة مجموعة العشرين في يوليو في هامبورج.
وكشف رئيس الحكومة الإسبانية أن الرئيس الأمريكي قد دعاه لزيارته في البيت الأبيض خلال مكالمة هاتفية أجراها الجانبان بعد تقلد رجل الأعمال الجمهوري للسلطة..وتعد زيارة راخوي للولايات المتحدة المرة السادسة منذ توليه السلطة.

 

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مصراوي Masrawy

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