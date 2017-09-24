لافروف: الأمريكيون لن يهاجموا كوريا الشمالية لعلمهم بامتلاكها قنبلة نووية

موسكو- (د ب أ):

أشارت تقديرات الحكومة الروسية إلى أن التجارب الصاروخية والنووية لكوريا الشمالية لها تأثير رادع في الصراع بين بيونجيانج وواشنطن.

وفي تصريحات لقناة "ان تي في" التلفزيونية الروسية، قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، اليوم الأحد إن " الأمريكيين لن يهاجموا كوريا الشمالية لأنهم يعرفون بشكل دقيق أن بيونجيانج لديها قنبلة نووية".

وأضاف لافروف محذرا، أنه في حال أقدم الأمريكيون على قصف كوريا الشمالية، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى وضع لا يمكن التنبؤ به على الإطلاق، لافتا إلى أن مئات الالاف من الناس، ليس في شبه الجزيرة الكورية وحدها بل كذلك في اليابان والصين وروسيا، سيعانون من تداعيات هذه الحرب.

يشار إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت تعالي نبرة التصريحات العدائية المتبادلة والتهديدات بشن حرب، بين واشنطن وبيونجيانج.