«مرسيدس» ترصد مليار دولار لتطوير الـ«SUV» الكهربائي

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أعلنت شركة "مرسيدس" الألمانية، عزمها تخصيص أكثر من مليار دولار لتطوير الطراز الكهربائي من السيارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV” الشهيرة على مستوى العالم.

وبحسب موقع "ماشابل" التقني، فإن الشركة الألمانية تسعى من خلال تلك الميزانية الضخمة للدخول بقوة في عالم صناعة السيارات الرياضية متعددة الأغراض، لاسيما بعد ارتفاع الطلب عليها بالأسواق العالمية خلال الأشهر الماضية.

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وتسعى الشركة لبدء خطة التطوير الخاصة بإلإصدارات الكهربائية التي تنتمي للطراز الرياضي متعدد الأغراض خلال الأشهر المقبلة من 2017، وذلك بعد أن أعلنت عزمها تكثيف إنتاجها من الإصدارات الكهربائية منذ أيام.