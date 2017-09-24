مسؤول أممي: العنف في ميانمار "مُروع"

دكا - (د ب أ):

وصف المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين العنف العرقي الذي أجبر مئات الآلاف على الفرار من ميانمار إلى الجارة بنجلاديش بأنه "مروع".

وقال فيليبو جراندي للصحفيين اليوم الأحد بعد زيارة مخيمات للروهينجا جنوب شرقي بنجلاديش إن "القصص التي نسمعها عن العنف مروعة ومدمرة".

وقد فر نحو 430 ألفا من الروهينجا المسلمين من ميانمار ذات الأغلبية البوذية منذ انطلاق حملة عسكرية تسببت في دمار قرى بأكملها بولاية راخين في ميانمار.

وتحدث جراندي، الذي وصل إلى بنجلاديش أمس، مع عدد من لاجئي الروهينجا الذين هم في حاجة ماسة إلى المأوى والغذاء والدواء، كما لا يزال كثيرون منهم يعيشون في العراء في منطقة كوكس بازار على الحدود مع ميانمار.

وطالب بتهيئة الأجواء في ميانمار حتى يتسنى إعادة اللاجئين إلى راخين.

وقال إن اللاجئين "خائفون من العودة الآن. وفي هذه اللحظة، أعتقد، الأمر صعب جدا. لا يمكن أن يُفكر أحد في إعادة اللاجئين"، مضيفا أن المفوضية لديها آليات مع الحكومات لإعادة اللاجئين.

وأضاف جراندي أنه يعتزم زيارة ميانمار "قريبا"، مشيرا إلى وجود الكثير من النازحين داخليا بولاية راخين الشمالية.