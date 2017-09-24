بسبب تأشيرات النواب.. مدرسة الشهيد عادل الهلالي في الدقهلية "بلا مدرسين"

الدقهلية-رامي القناوي:

سادت حالة من الغضب بين أولياء أمور طلاب مدرسة الشهيد عادل الهلالي للتعليم الأساسي بقرية المهندس التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، بعدما تقلص عدد المدرسين داخل المدرسة بسبب تأشيرات أعضاء مجلس النواب المتتالية لعدد كبير منهم ونقلهم لمدارس يريدون الانتقال إليها وعدم توافر بديل لهم ما أدى لتعدد حصص الاحتياطي بالمدرسة.

وأكد مصدر بإدارة شربين التعليمية -رفض ذكر اسمه- أن الوضع بالمدرسة سيء بسبب العجز الكبير في عدد من مدرسي المواد منها اللغة العربية والعلوم والدراسات، مطالبا بسد العجز فورا.

من جهتها أكدت سوزان زكريا، وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، أن هناك نشرات صدرت للعديد من المدرسين بسد العجز قبل بدء العام الدراسي إلا أن عدد كبير من المدرسين لم يقم بالتنفيذ جرى إخطارهم وفي حال عدم استجابتهم سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.