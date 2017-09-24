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"دار الكتب" توثق جلسات برلمانية عمرها 136 عامًا

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مصراوي Masrawy

"دار الكتب" توثق جلسات برلمانية عمرها 136 عامًا

01:53 م الأحد 24 سبتمبر 2017

دار الكتب

كتبت- نسمة فرج:

أصدرت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، الجزء الرابع من كتاب "محاضر مجلس شوري النواب للهيئة النيابية الرابعة 1881-1882"، وهو دراسة أعدتها الدكتورة سعيدة حسني وحققتها الدكتورة دينا عبد الحميد.

وتقول الباحثة"، إن قيمة محاضر هذا المجلس تقاس من خلال عدة جوانب تتمثل في: خطبة الخديوي محمد توفيق في افتتاحه للمجلس، وقد شملت التأكيد على لفظ "الوطن" ومعناه.

هذا بالإضافة إلى بيان عدد أعضاء مجلس النواب ونوعيتهم، ومن أهم القضايا التي تمت الإشارة إليها قضية تقدير النواب لنيابتهم عن الأمة المصرية.

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