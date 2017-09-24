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سامح شكري يصل من نيويورك بعد المشاركة في جلسات الأمم المتحدة

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مصراوي Masrawy

سامح شكري يصل من نيويورك بعد المشاركة في جلسات الأمم المتحدة

01:43 م الأحد 24 سبتمبر 2017

سامح شكري يصل من نيويورك بعد المشاركة في جلسات الأمم المتحدة

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد ، سامح شكرى وزير الخارجية ، قادما من نيويورك بعد مشاركته في فعاليات الشق رفيع المستوى للدورة الـ 72 للجمعة العامة للأمم المتحدة، والتي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

تضمن النشاط المكثف لوزير الخارجية المشاركة فى عدة إجتماعات ولجان ، تناولت معظم الملفات المطروحة على فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جانب اجتماعات إقليمية كان آخرها اجتماع وزراء خارجية ، وقبرص، واليونان.

وقد وصل وزير الخارجية علي الطائرة المصرية القادمة من نيويورك ، وتم انهاء اجراءات وصوله باستراحة كبار الزوار بالمطار.

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