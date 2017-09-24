سامح شكري يصل من نيويورك بعد المشاركة في جلسات الأمم المتحدة

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد ، سامح شكرى وزير الخارجية ، قادما من نيويورك بعد مشاركته في فعاليات الشق رفيع المستوى للدورة الـ 72 للجمعة العامة للأمم المتحدة، والتي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

تضمن النشاط المكثف لوزير الخارجية المشاركة فى عدة إجتماعات ولجان ، تناولت معظم الملفات المطروحة على فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جانب اجتماعات إقليمية كان آخرها اجتماع وزراء خارجية مصر، وقبرص، واليونان.

وقد وصل وزير الخارجية علي الطائرة المصرية القادمة من نيويورك ، وتم انهاء اجراءات وصوله باستراحة كبار الزوار بالمطار.