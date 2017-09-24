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ضبط 7 أثناء التنقيب عن الآثار بالمنوفية

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ضبط 7 أثناء التنقيب عن الآثار بالمنوفية ضبط 7 أثناء التنقيب عن الآثار بالمنوفية

مصراوي Masrawy

ضبط 7 أثناء التنقيب عن الآثار بالمنوفية

01:36 م الأحد 24 سبتمبر 2017

ضبط 7 أثناء التنقيب عن الآثار بالمنوفية

التنقيب عن الآثار - أرشيفية

المنوفية - مروة فاضل:

تمكنت مباحث مركز شبين الكوم من ضبط نجار و6 أشخاص آخرين، أثناء تنقيبهم عن الآثار بقطعة أرض بقرية كفر المصيلحة التابعة لمركز شبين الكوم.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا يفيد بضبط "ك. ص. ع. أ" 31 سنة، نجار ومقيم بكفر المصيلحة – دائرة القسم لقيامه بالتنقيب عن الآثار، مع 6 آخرين أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب بقطعة أرض ملحق بها ورشة خاصة بالمتهم الأول.

وضبط بحوزتهم أدوات الحفر، بمواجهة المقبوض عليهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 20376 جنح قسم شبين الكوم لسنة 2017، وجار العرض على النيابة.

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