فعاليات اليوم.. عبد المعطي حجازي ببيت الست وسيلة وحفل لفرقة "أرسياني"

كتبت- نسمة فرج:

تنظم قطاعات وزارة الثقافة مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، اليوم الأحد، حيث يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية، صالون الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى ببيت الست وسيلة " بيت الشعر العربى " الساعة السابعة والنصف مساءً.

بالإضافة لإقامة ندوة ولقاء مع الشاعر الدكتور فوزى خضر حول أعماله ورحلته الإبداعية بحضور نخبة من شعراء و أدباء الإسكندرية بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية الساعة السادسة والنصف مساءً، إلى جانب استمرار عروض أفلام هند رستم فى الذكرى السابعة لرحيلها بقاعة السينما بمركز الهناجر الساعة السابعة مساءً.

كما ينظم قطاع شئون الإنتاج الثقافي، حفلا موسيقيا لفرقة المركز القومى للمسرح بعنوان " شرقيات برؤية جديدة "، و إقامة ندوة ثقافية بعنوان " معوقات النجاح و أهم السمات المشتركة للناجحين "بمكتبة القاهرة الكبرى الساعة العاشرة صباحا.

وتنظم دار الأوبرا المصرية، حفلا لفرقة " ارسيانى " للموسيقى والرقص " جورجيا "، الساعة الثامنة مساء، على المسرح الكبير، وحفل كلثوميات بمعهد الموسيقى العربية الساعة الثامنة مساءً ، بالإضافة لفرقة اوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة ايهاب عبد الحميد بمسرح سيد درويش الساعة الثامنة مساءً.

وتستمر عروض مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبى الـ24 ، تعرض " privatopia" أمريكا بمركز الهناجر الساعة الثامنة مساءً، و " nine and half love " الصين بمسرح البالون الساعة الثامنة مساءً، و " the secret lives of baba segt s wives" كينيا بمسرح الغد الساعة السادسة مساءً ، و"الجسر " مصر بمسرح الطليعة الساعة السادسة، " انفرادى" العراق بمسرح العرائس الساعة السادسة، "عربانة" العراق بمسرح السلام الساعة العاشرة مساءً.

كما تستمر عروض مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية الدورة العاشرة ، لمختلف الدول ومنها " سوريا – الهند – اليونان – تونس – نيجريا – السودان – بنجلادش – مصر" ، بالقلعة وقبة الغورى وشارع المعز وقصر ثقافة بنها وقصر ثقافة القناطر.

وينظم فرع ثقافة الإسكندرية التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى، ندوة لمناقشة رواية " رشيدة " للأديب عمر سليمان، بقصر ثقافة الشاطبي تناقشها الأديبة والناقدة رانيا ثروت، يديرها الأديب محمد عبد الوارث، فى إطار الاحتفال بعيد الفلاح، قيم فرع ثقافة الدقهلية محاضرة " دور الدولة فى محو الأمية وتعليم الكبار "بمناسبة اليوم العالمى لمحو الأمية ببيت ثقافة بداوى فى العاشرة صباحاً.