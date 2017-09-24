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سياسي أمريكي: مصر قلب الأمة.. ونظام السيسي أمل العرب (فيديو)

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سياسي أمريكي: مصر قلب الأمة.. ونظام السيسي أمل العرب (فيديو) سياسي أمريكي: مصر قلب الأمة.. ونظام السيسي أمل العرب (فيديو)

التحرير

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قال الكاتب لوسان شفيق، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي الباحث في الشئون العربية، إن بمثابة قلب العروبة، وعلى الدول العربية دعمها، للمساهمة في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف شفيق، خلال حواره، اليوم الأحد، مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، على هامش زيارتها لنيويورك، أن دعم مصر اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا، الحل الأساسي لمواجهة الأزمات التي تُعاني منها الدول العربية.

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وناشد عضو الحزب الديمقراطي، الدول العربية بدعم مصر ووضع استراتيجية موحدة بقيادة القاهرة، لأن الأخيرة ستكون قادرة على تحقيق السلام والطمأنينة في المنطقة كلها، موضحا أن نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ظل لفترة طويلة الأقوى، والنظام الحالي هو الأمل للعرب جميعا.


 

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التحرير

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