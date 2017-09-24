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10 مشاهير علقوا على فوز «الأهلي».. أحدهم: «مبروك مش من قلبي»

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10 مشاهير علقوا على فوز «الأهلي».. أحدهم: «مبروك مش من قلبي» 10 مشاهير علقوا على فوز «الأهلي».. أحدهم: «مبروك مش من قلبي»

التحرير

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بهدفين مقابل هدف واحد، استطاع فريق "الأهلي" اقتناص الفوز من فريق "الترجي" التونسي، في مباراة العودة التي أقيمت أمس السبت، بملعب رادس بالعاصمة التونسية، مما منح الفريق المصري بطاقة الترشح لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا نسخة 2017.

واحتفل عدد من المشاهير بفوز "الأهلي"، نستعرض مجموعة منهم فيما يلي..

1- عمرو أديب
علّق الإعلامي "عمرو أديب" على فوز الأهلي، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، قائلًا: "هو فريق مستحيل، له جمهور مستحيل، وقادر على تحقيق المستحيل، مبروك للأهلي مبروك لمصر".

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2- نبيل الحلفاوي
تعليق الفنان "نبيل الحلفاوي" على فوز "الأهلي" كان سببًا في غضب الكثير من متابعيه عبر موقع "تويتر"، حيث قال "الحلفاوي": "فيه سؤال محيرني ومش لاقيله إجابة.. هوه إيه اللي يمنع أي حد إنه يبقى أهلاوي؟! يعني اللي مش أهلاوي.. مش أهلاوي ليه؟!"، مما عرضه لموجة لاذعة من الانتقادات من مشجعي .

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3- يوسف الشريف
عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، نشر الفنان "يوسف الشريف"، صورة للاعب الأهلي "علي معلول"، وعلّق عليها: "لما تغلط وتتسبب في هدف وفي نفس الماتش تصمم وتجيب جول وتعمل أسيست ده يعني الكثير في كره القدم.. دي شخصية البطل".

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4- إنجي علاء
مصممة الأزياء والكاتبة "إنجي علاء"، زوجة الفنان "يوسف الشريف"، احتفلت بفوز الأهلي عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، قائلة: "رغم صعوبة الماتش.. بس برده الأهلي حديد".

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في مداخلة هاتفية للمستشار "مرتضى منصور"، رئيس نادي الزمالك، ببرنامج "ملعب الشاطر"، قال: "بأبارك لمحمود طاهر، الأهلي قدم مباراة كبيرة ويستحق التأهل"، وأضاف: "بأهني اللعيبة وحسام البدري، لأنه في الظروف دي وعنده ماتش مهم، بعتلي رسالة علشان يطمئن على ابني أحمد مرتضى لما كان بيعمل عملية، ودي الروح اللي عاوزينها تسود، مفيش تعصب ولا بين اللعيبة ولا الإدارات".

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6- ميدو
بطريقة غير معتادة، علّق أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني لنادي وادي دجلة، على فوز الأهلي عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، قائلًا: "مبروك للأهلي، صحيح مش من قلبي، بس بصراحة لعيبة رجالة يجبروك إنك تحترمهم! مبروك للأهلي وجهازه ولعيبته ومجلس إدارته وجمهوره.. مبروك لمصر".

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7- رشا مهدي
حرصت الفنانة "رشا مهدي" على تهنئة "الأهلي" بالفوز، وقالت عبر "تويتر": "الحمد لله يا مفرح المصريين، فريق كبير، مبروك علينا وهارد لك الترجي".

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8- محمد أبو تريكة
لاعب الأهلي السابق "محمد أبو تريكة"، علّق على فوز "الأهلي" عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، قائلًا: "ملحمة أخرى من ملاحم النادي الأهلي، نحن لا نعرف اليأس، مبروك يا أهلي يا عظيم وحظ موفق للترجي الكبير".

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9- أحمد شوبير
احتفل المعلق الرياضي أحمد شوبير، بفوز الأهلي على الترجي عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، قائلًا: "صدق الزميل عصام الشوالي عندما قال "لولا وجود الأهلي في إفريقيا لكان للأندية التونسية تاريخ آخر".

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10- آمال ماهر
نشرت الفنانة "آمال ماهر" عبر "تويتر" أغنيتها "الأهلي بطولات"، وعلّقت عليها: "مبروك للنادي الأهلي العظيم وعقبال كأس البطولة".

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التحرير

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