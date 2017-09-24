زوجة رئيس دولة أسبق عارضة أزياء في أسبوع الموضة بميلانو

كتبت- هاجر حاتم:

شاركت "كارلا بروني" زوجة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، في عرض أزياء خاص لتكريم المصمم الراحل "جياني فرساتشي" مؤسس دار فرساتشي ضمن أسبوع ميلانو للموضة.

وانضمت لها 4 من أشهر عارضات الأزياء في حقبة التسعينيات، سيندي كراوفورد ونعومي كمبل وكلاوديا شيفر وهيلينا كريستنسن، وارتدين جميعًا أثوابا طويلة ذهبية اللون في ختام العرض، وظهرن بها على المنصة، وفقًا لما أوردته مجلة فوج العالمية.

ثم سارت العارضات السابقات على الممشى خلف "دوناتيلا فرساتشي" شقيقة المصمم الراحل، التي تقود دار الأزياء الشهير منذ مقتله في ميامي في عام 1997.

وتميزت المجموعة بالألوان الزاهية، واللامعة بوجود اللون الذهبي، مع ظهور خامة الستان برسمة فيرزاتشي الشهيرة، والتطريزات البارزة على الأقمشة.