إصابة 5 أشخاص في 3 حوادث متفرقة بالقاهرة

كتب - فتحي سليمان:

أصيب 5 أشخاص في 3 حوادث متفرقة بالقاهرة صباح اليوم الأحد، ما أثر على الحالة المرورية وأدى لظهور كثافات مرتفعة أعاقت حركة السير بمحاور العاصمة.

وكانت أولى تلك الحوادث هى انقلاب سيارة ميكروباص أمام مسجد الشرطة بالدراسة؛ ونتج عنها إصابة شخصين، كما اصطدمت سيارة آخرى بعمود إنارة بمدخل منطقة عبود مما أدى لإصابة السائق وشخص آخر.

كما أصُيبت سيدة أثناء عبورها مدخل كوبري الفنجري في الاتجاه القادم من صلاح سالم.

ودفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة بأوناش والخدمات المرورية لرفع آثار تلك الحوادث، وأمر اللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، بانتشار الخدمات بجميع المحاور والطرق خاصة مع بدء العام الدراسي.

وشهدت الحالة المرورية، صباح اليوم، الأحد، اختناقات وكثافات مرورية وازدحام على طرق ومحاور القاهرة الكبرى خلال فترة الذروة الصباحية تزامنًا مع ذهاب التلاميذ إلى مدارسهم والموظفين إلى أعمالهم، وانتظمت الخدمات المرورية منذ السابعة صباحًا.

وكثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة، من انتشار الأوناش والخدمات المرورية على كافة الطرق لرصد أي معوقات مرورية مع تواجد الحملات المرورية لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور.