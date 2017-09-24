السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون

الرياض – (أ ف ب):

أعلن التحالف العربي بقيادة الرياض اعتراض صاروخ أطلقه المتمردون في اليمن باتجاه السعودية في وقت متأخر السبت، وهو اليوم الذي كانت المملكة تحتفل فيه باليوم الوطني.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية تصريحا للمتحدث الرسمي لقوات "تحالف إعادة الشرعية لليمن" العقيد الركن تركي المالكي جاء فيه "أنه وفي تمام الساعة "22.03" من مساء اليوم السبت اكتشفت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي انطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة".

وأفاد العقيد المالكي بأن "الصاروخ كان باتجاه مدينة خميس مشيط وتم اعتراضه وتدميره دون وقوع أي خسائر"، بحسب ما نقلت عنه الوكالة.

وأضاف أن قوات التحالف الجوية "قامت (...) في حينه باستهداف موقع الإطلاق".

وتابع المالكي أن "السيطرة على الأسلحة الباليستية من قبل المنظمات الإرهابية ومنها ميليشيا الحوثية المسلحة يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، ويؤكد التحالف أن استمرار المليشيات المسلحة في استهداف المدن بالصواريخ الباليستية أكبر دليل على استمرار تهريب الأسلحة إلى الداخل اليمني وخصوصاً من ميناء الحديدة والواقع تحت سيطرة الانقلابيين".

الأسبوع الماضي، حذر زعيم جماعة الحوثي باستهداف الإمارات العربية المتحدة بالصواريخ وبمهاجمة السفن النفطية السعودية.

يشهد اليمن نزاعا منذ 2014 بين القوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي المدعوم من السعودية والمتمردين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح. ويسيطر المتمردون الحوثيون المدعومون من ايران على صنعاء منذ 2014 وعلى مناطق واسعة اخرى في اليمن.