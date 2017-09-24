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الشرطة البريطانية: إصابة 5 أشخاص جراء هجوم في لندن

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الشرطة البريطانية: إصابة 5 أشخاص جراء هجوم في لندن الشرطة البريطانية: إصابة 5 أشخاص جراء هجوم في لندن

مصراوي Masrawy

الشرطة البريطانية: إصابة 5 أشخاص جراء هجوم في لندن

01:56 ص الأحد 24 سبتمبر 2017

الشرطة البريطانية: إصابة 5 أشخاص جراء هجوم في لندن

لندن - أ ش أ

أعلنت الشرطة البريطانية إصابة خمسة أشخاص على الأقل بجروح، جراء ما أفادت تقارير بأنه هجوم بالحمض عليهم في منطقة ستراتفورد شرقي العاصمة لندن.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، ليلة السبت، عن شرطة العاصمة لندن قولها "إن ثمة تقارير عن وجود مجموعة من الرجال تقذف المارة بمادة مؤذية".

واستدعيت الشرطة إلى مركز ويستفيلد للتسوق قبيل الساعة الثامنة مساء بتوقيت لندن، واعتقل شخص في موقع الحادث بشبهة ارتكاب جريمة التسبب في إيذاء جسدي شديد.

وهرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى منطقة الحادث، فيما استبعدت تقارير صحفية أن للحادث صلة بالإرهاب.

من جانبها، قالت متحدثة باسم الشرطة إن مجمع التسوق طُوق بالكامل بعناصر الشرطة.

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مصراوي Masrawy

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