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ضبط سائق ميكروباص لاتهامه بالتحرش بسائحة سلوفاكية بشرم الشيخ

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مصراوي Masrawy

ضبط سائق ميكروباص لاتهامه بالتحرش بسائحة سلوفاكية بشرم الشيخ

12:07 ص الأحد 24 سبتمبر 2017

ضبط سائق ميكروباص لاتهامه بالتحرش بسائحة سلوفاكية بشرم الشيخ

أرشيفية

جنوب سيناء - داليا منير:

ضبطت شرطة السياحة والآثار بشرم الشيخ سائق ميكروباص بتهمة "التحرش وهتك عرض سائحة سلوفاكية"، أثناء استقلالها السيارة معه.

كانت سائحة سلوفاكية تدعي "ميروسلافا ليسكوفا" حررت المحضر رقم "5 ح" بشرطة السياحة بشرم الشيخ، تتهم فيه سائق سيارة ميكروباص بالتحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها، حال استقلالها السيارة أثناء عودتها من السوق التجاري القديم متجهة للفندق المقيمة به، ما دفعها للإبلاغ عن الواقعة.

جرى ضبط المتهم، وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة، وأُخطر عمر شاهين رئيس نيابة شرم الشيخ، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

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