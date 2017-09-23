كامل زاهر: جينات الرجولة والتحدي تتوارثها الأجيال في الأهلي

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" ما سبب الفوز علي الترجي علي أرضه ووسط جمهوره في 45 دقيقة فقط !؟ تعالي نعود بالزمن إلى يوم الأربعاء الموافق 20 ستبمبر واهبط بألة الزمان في منطقة الجزيرة وتحديدًا ملعب مختار التتش ... انظر حولك ومن المؤكد ستعرف سبب الانتصار الذي حدث منذ قليل.

بهذه الكلمات عبر كامل زاهر أمين صندوق وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي عن فرحته وسعادته بتأهل الأهلي إلى الدور قبل النهائي الي دوري ابطال افريقيا.

وقدم كامل زاهر رسالة شكر وتقدير وتحية إلى اطراف عديدة ولكن كانت التحية الأكبر من نصيب جمهور الأهلي الذي أكد زاهر أنهالسبب الرئيسي في انتصار رادس وقال أنه كان من المستحيل أن لا يعي الفريق حجم المسئولية والدعم بعد ما فعلته الجماهير من أجلهم.

وقال زاهر: " انظر الي هذا الجمهور الرائع لقد هتف اول ما هتف بأسم الكيان " الأهلي " ثم كان اهم فرد في المباراة امام الترجي برادس الا وهو حسام البدري ثم من كانوا يخشون عليه من الانكسار او الاحباط شريف اكرامي ثم بقية الفريق.

وأكمل أمين صندوق الأهلي: " لقد كان المشهد رهيب اكسب واعلم هؤلاء اللاعبين انهم علي موعد مع تحمل قدرهم انهم يمثلون نادي وكيان هو الاعظم في تاريخ افريقيا وانه لا مفر لهم الا الفوز بل وقامت هذه الجماهير باحياء الجينات الاهلاوية الخاصة بالفوز والتحدي والاصرار والعزيمة التي تتوارثها الاجيال.

وأضاف زاهر: " نحن كمجلس ادارة بسبب ما فعلته الجماهير اصبحنا واثقين من قدرة الفريق علي تقديم مباراة تليق بالاهلي وانتزاع الانتصار من قلب رادس الذي اصبح وش السعد علينا دائما بل ونفوز عليه اسهل مما قد نفعله علي ملاعبنا في مصر ".

وإستطرد: " الان سنواصل طريقنا الي منصة التويج بدوري ابطال افريقبا والتأهل الي مونديال الاندية "

وأوضح زاهر أن النادي بصدد صرف مكافاة اجادة استثنائية للفريق علي ما قدموه ووعد جماهير الاهلي بعدم ادخار اي مجهود او قدرات في سبيل اقتناص الكأس الغائبة عن الاهلي من 2013.