سيد علي عن نهاية العالم: «فاضل 5 ساعات ونشوف هنموت ولا لا»

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سخر الإعلامي سيد علي، من تنبؤ أشخاص بنهاية العالم، اليوم السبت، قائلًا: «إحنا منتظرين يوم القيامة، عشان نشوف هتعمل فينا أيه؟، وهتستقبلنا إزاي؟!».

وأضاف "علي"، خلال تقديمه برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»: «ربنا يستر علينا الساعتين دول، لو القيامة قامت هنموت مع بعض، وإحنا مجهزين الأكفان ومش عارفين هنلحق نتكفن ولا لا، وفاضل 5 ساعات ونشوف هنموت ولا لا»، مؤكدًا أنَّ الساعة علمها عند الله فقط ولكن البعض يصر على أنها اليوم ستقوم القيامة.

الجدير بالذكر أن تنبؤات مزعومة لعلماء فلك أكدوا فيها أن اليوم 23 سبتمبر سيشهد نهاية الحياة على كوكب الأرض، استنادًا إلى كتاب (الكوكب المجهول.. الوصول 2017) الذي نشره ديفيد ميد، الخبير في علم الأعداد، الذي زعم بأن كوكبًا خفيًا لم يرصده العلماء بعد، اسمه «نيبرو»، سوف يصطدم بالأرض ويدمرها.

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ومن جانبها، أكّدت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، عدم صحة هذه المزاعم، وعدم وجود أي دليل على كوكب نيبيرو المزعوم.