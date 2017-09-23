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لوكاكو يقود مانشستر يونايتد للفوز على ساوثهامبتون

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لوكاكو يقود مانشستر يونايتد للفوز على ساوثهامبتون لوكاكو يقود مانشستر يونايتد للفوز على ساوثهامبتون

التحرير

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فاز فريق مانشستر يونايتد على نظيره ساوثهامبتون بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف مانشستر يونايتد الوحيد روميلو لوكاكو في الدقيقة 20 من الشوط الأول.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق مانشستر يونايتد 16 نقطة في المركز الثاني من ترتيب جدول البريميرليج بينما يتجمد رصيد فريق ساوثهامبتون عند 8 نقاط في المركز الحادي عشر.

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وفي نفس الجولة فاز فريق إيفرتون الإنجليزي على نظيره بورنموث بثنائية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب جوديسون بارك.

سجل هدفي إيفرتون اللاعب بايي عمر نياسي في الدقائق 77 و 82 بينما سجل هدف بورنموث الوحيد اللاعب جوشوا كينج.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق إيفرتون لــ 7 نقاط في المركز الثالث عشر بينما يتجمد رصيد فريق بورنموث 3 نقاط في المركز التاسع عشر.

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التحرير

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