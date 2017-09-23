أبو العزائم: وزير الأوقاف سلفي.. واستخدام الدف داخل المساجد مقبول شرعا

التحرير

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لمريدى الطرق الصوفية يقومون بالغناء والطبل بالدف داخل أحد المساجد الصوفية التابعة للأوقاف، الأمر الذى أثار حفيظة البعض، واصفين الواقعة بأنها تنال من قدسية بيوت الله.

من جانبه علق الدكتور علاء أبو العزائم، شيخ عموم الطريقة العزمية، على الواقعة بالتأكيد أن استخدام الدف فى المساجد أمر مقبول شرعا ولا حرج فيه، مؤكدا أن الأصل فى الإسلام الإباحة ما لم يرد نص بتحريم، وليس هناك نص قرآنى أو حديث نبوى شريف يمنع استخدام الدف.

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وأوضح شيخ الطريقة العزمية لـ"التحرير"، أن تحريم الدف بالمساجد يعد من قبيل الفكر السلفي الوهابي، وأن مسألة إحالة إمام وخطيب المسجد محل الواقعة للتحقيق من قبل الأوقاف تبرهن على أن وزير الأوقاف سلفي، وخير شاهد على سلفية مختار جمعة أنه سمح لياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية باعتلاء المنابر ليل نهار، وحرمان الدكتور أحمد كريمة من الخطبة، أحد أساتذة جامعة الأزهر.

ونفى أبو العزائم ما تردد أن المسجد محل الواقعة تابع للطريقة العزمية.