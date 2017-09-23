أخبار عاجلة

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية -
تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية -
دي ميستورا يعلن عن إجراء جولة جديدة من "جنيف" نهاية الشهر المقبل -
وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

أبو العزائم: وزير الأوقاف سلفي.. واستخدام الدف داخل المساجد مقبول شرعا

Google+ Print
أبو العزائم: وزير الأوقاف سلفي.. واستخدام الدف داخل المساجد مقبول شرعا أبو العزائم: وزير الأوقاف سلفي.. واستخدام الدف داخل المساجد مقبول شرعا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع لمريدى الطرق الصوفية يقومون بالغناء والطبل بالدف داخل أحد المساجد الصوفية التابعة للأوقاف، الأمر الذى أثار حفيظة البعض، واصفين الواقعة بأنها تنال من قدسية بيوت الله.

من جانبه علق الدكتور علاء أبو العزائم، شيخ عموم الطريقة العزمية، على الواقعة بالتأكيد أن استخدام الدف فى المساجد أمر مقبول شرعا ولا حرج فيه، مؤكدا أن الأصل فى الإسلام الإباحة ما لم يرد نص بتحريم، وليس هناك نص قرآنى أو حديث نبوى شريف يمنع استخدام الدف.

شاهد أيضا

وأوضح شيخ الطريقة العزمية لـ"التحرير"، أن تحريم الدف بالمساجد يعد من قبيل الفكر السلفي الوهابي، وأن مسألة إحالة إمام وخطيب المسجد محل الواقعة للتحقيق من قبل الأوقاف تبرهن على أن وزير الأوقاف سلفي، وخير شاهد على سلفية مختار جمعة أنه سمح لياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية باعتلاء المنابر ليل نهار، وحرمان الدكتور أحمد كريمة من الخطبة، أحد أساتذة جامعة الأزهر.

ونفى أبو العزائم ما تردد أن المسجد محل الواقعة تابع للطريقة العزمية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو)

بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو)

بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا

بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا