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بالوعات الصرف المفتوحة تهدد حياة الطلاب بأسيوط - صور

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مصراوي Masrawy

بالوعات الصرف المفتوحة تهدد حياة الطلاب بأسيوط - صور

05:42 م السبت 23 سبتمبر 2017

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أسيوط – أسامة صديق:

شهدت شوارع مدينة القوصية بمحافظة أسيوط، حالة من الإهمال في اليوم الدراسي الأول، والذي تمثل في وجود بالوعات وفتحات أرضية بالشوارع دون غطاء، ما ينذر بتكرار سقوط الأطفال فيها وتعرضهم للأذى.

رفعت خليفة، من سكان مدينة القوصية يقول: "إن الإهمال واضح في شوارع المدينة لترك تلك الفتحات دون أي غطاء أو علامات تحذير، في الوقت الذي يمر بجوارها آلاف التلاميذ ذهابًا وإيابًا، فهل ننتظر وقوع كارثة في أحد أبنائنا؟"

وطالب المسئولين بسرعة التحرك، فما مذنب الأطفال الأبرياء حينما يسقطون في إحداها ويتعرضون لمكروه.

وأوضح خليفة أنه سبق وأن أبلغ بنفسه مسئولي الوحدة المحلية، إلا أنهم لم يستجيبوا حتى كتابة هذه السطور، رغم وجود تلك البالوعات والفتحات في شارع برج السيدة العذراء، المتفرع من شارع الجلاء بوسط مدينة القوصية.

من جانبها، قالت المهندسة هويدا الشافعي، رئيس الوحدة لمركز ومدينة القوصية، إنه يجري تطبيق منظومة النظافة الجديدة داخل المدينة والقرى التابعة.

وأوضحت أنها منذ توليها مهامها الوظيفية كرئيس للقوصية منذ 3 أشهر، وهي تحرص على متابعة العمل لرفع القمامة وتمهيد الطرق بنفسها، وأشارت إلى أنه جرى تقسيم عمليات النظافة داخل المدينة إلى فترة صباحية وأخرى مسائية لضمان رفع جميع المخلفات والقمامة وتمهيد الشوارع بشكل يومي ومستمر.

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