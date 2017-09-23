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اتحاد الكرة يتبرع بمليون جنيه لمستشفى أبو الريش

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اتحاد الكرة يتبرع بمليون جنيه لمستشفى أبو الريش اتحاد الكرة يتبرع بمليون جنيه لمستشفى أبو الريش

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، التبرع بمليون جنيه مصري من إيراد مباراة وأوغندا، التي أقيمت باستاد برج العرب الشهر الحالي، ضمن الجولة الرابعة لتصفيات إفريقيا لنهائيات 2018، كتبرع لمستشفى أبو الريش للأطفال بقسميه الياباني والمنيرة.

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كان الاتحاد المصري قد سبق له التبرع للجهة نفسها بمبلغ مماثل من إيراد مباراة مصر وغانا التي أقيمت في إطار تلك التصفيات في نوفمبر الماضي.

يذكر أن فاز على أوغندا، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب، وسط حضور ما يزيد على 60 ألف مشجع.

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