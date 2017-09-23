وزير الزراعة يشارك في احتفال "المهندس الزراعي": دورهم مهم في التنمية

كتب - أحمد مسعد:

أكد الدكتور عبد المنعم البنَّا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر تنظر إلى المهندس الزراعي بكل فخر واعتزاز لتحقيق الآمال والطموحات الملقاة على عاتقه ودوره في تحقيق الأمن الغذائي ، بما يساهم في دعم القيادة السياسية في مسيرتها وحربها المستمرة ضد الإرهاب.

جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفالية التي نظمتها نقابة المهن الزراعية اليوم السبت، احتفالا بيوم المهندس الزراعي العربي في مصر، والذي يتواكب مع ذكرى تأسيس إتحاد المهندسين الزراعيين العرب.

وأشار البنا إلى أن المرحلة التي تمر بها مصر حالياً تحتاج الى المزيد من العمل والجهد والإبداع والتكاتف من أجل البناء والتنمية ، مشيرا إلى ضرورة أن يكون المهندس الزراعي خير قدوة للأجيال القادمة ، حيث المهام الملقاة على عاتقه في أهم المواقع لتحقيق مزيد من الإنتاج وتطويره بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للمصريين ، وكذلك رفع مستوى معيشة العاملين بالزراعة.

وقال وزير الزراعة إن الاحتفال بالمهندس الزراعي يأتي تأكيدا على أهمية دوره في المرحلة الحالية في ظل حرص القيادة السياسية في مصر والحكومة الحالية على تحقيق التنمية المستدامة وخاصة في القطاع الزراعي ، مع إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المشروعات القومية العملاقة والتي يأتي في مقدمتها مشروعات زراعية كبرى ، مثل المشروع القومي لتنمية واستصلاح المليون ونصف المليون فدان ، والمشروع القومي لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية ومشروع المليون رأس ماشية.

وأوضح وزير الزراعة أنه تم إطلاق مبادرة القرية المنتجة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، حيث تستهدف المبادرة توفير ٢٠٠ ألف فرصة عمل للشباب والمرأة في عامها الأول بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، بالاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة وما تشتهر به من منتجات زراعية وحيوانية وداجنة ، لافتا إلى أن الوزارة نجحت أيضا في خطتها لتنمية الصادرات من الحاصلات الزراعية المختلفة وفتح أسواق جديدة لها في الخارج ، خاصة بعد الإعلان عن حزمة اجراءات رقابية على تصدير جميع المنتجات سواء الفاكهة أو الخضروات، كإجراءات تأكيدية دورية لضمان المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية.

ووجه البنا الدعوة للمهندسين الزراعيين للمشاركة في البرنامج الذي تم إطلاقه مؤخرا لتأهيل شباب الخريجين للعمل بمهنة مطبقي المبيدات للتعامل الآمن والفعال مع مبيدات الآفات الزراعية للحد من الاستخدام العشوائي لها ومحاربة عمليات الغش فيها وفق ضوابط علمية صحيحة والتوصيات المعتمدة في هذا الشأن، لافتا إلى أن البرنامج يهدف إلى رفع كفاءة المزارع المصري ووعيه بنظم التطبيق السليمة للمبيدات لحماية الصحة العامة ودعم الصادرات الزراعية المصرية ، حيث سيتم تعميم التجربة في كافة محافظات مصر من خلال المدربين الجدد بعد تأهيلهم لإعداد كوادر متميزة من المطبقين الحائزين على شهادة اجتياز الدورة التدريبية.