أخبار عاجلة

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية -
تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية -
دي ميستورا يعلن عن إجراء جولة جديدة من "جنيف" نهاية الشهر المقبل -
وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

ضبط 755 قضية تموينية متنوعة في حملة موسعة لمباحث التموين

Google+ Print
ضبط 755 قضية تموينية متنوعة في حملة موسعة لمباحث التموين ضبط 755 قضية تموينية متنوعة في حملة موسعة لمباحث التموين

مصراوي Masrawy

ضبط 755 قضية تموينية متنوعة في حملة موسعة لمباحث

04:05 م السبت 23 سبتمبر 2017

ضبط 755 قضية تموينية متنوعة في حملة موسعة لمباحث التموين

ارشيفية

كتب - علاء عمران:

شن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة لتحقيق الرقابة على الأسواق وضبط المتلاعبين بأسعار السلع التموينية والبترولية المدعمة ومكافحة كافة صور الغش التجاري.

وأسفرت جهود الحملة ـ التي شُنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، وقادها اللواء أنور سعيد، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة خلال 24 ساعة ـ عن ضبط 12 قضية مواد بترولية وأسطوانات البوتاجاز، و89 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، و8 قضايا في مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة و84 قضية في مجال الغش التجاري.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 496 قضية في مجال المحلات العامة والشهادات الصحية وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأعلى من السعر الرسمي وباعة جائلين، و23 قضية في مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، و27 قضية في مجال بيع السجائر بأعلى من السعر الرسمي و9 قضايا في مجال الثروة الحيوانية والداجنة و7 قضايا في مجال السلع مجهولة المصدر.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط 29 محكومًا عليهم و131 مخالفة مرورية بشمال سيناء

    أخبار

  • تحرير 156 محضرا تموينيا في حملة بالمنيا

    أخبار

  • ضبط 27 محكوما عليهم و143 مخالفة مرورية بالعريش

    أخبار

  • "تموين بورسعيد": توافر 15 سلعة ضمن مقررات شهر سبتمبر

    أخبار

إعلان

cad0ac66f9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم