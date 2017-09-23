ضبط 755 قضية تموينية متنوعة في حملة موسعة لمباحث التموين

كتب - علاء عمران:

شن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة لتحقيق الرقابة على الأسواق وضبط المتلاعبين بأسعار السلع التموينية والبترولية المدعمة ومكافحة كافة صور الغش التجاري.

وأسفرت جهود الحملة ـ التي شُنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، وقادها اللواء أنور سعيد، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة خلال 24 ساعة ـ عن ضبط 12 قضية مواد بترولية وأسطوانات البوتاجاز، و89 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، و8 قضايا في مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة و84 قضية في مجال الغش التجاري.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 496 قضية في مجال المحلات العامة والشهادات الصحية وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأعلى من السعر الرسمي وباعة جائلين، و23 قضية في مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، و27 قضية في مجال بيع السجائر بأعلى من السعر الرسمي و9 قضايا في مجال الثروة الحيوانية والداجنة و7 قضايا في مجال السلع مجهولة المصدر.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.