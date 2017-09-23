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وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها
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الخميس 26 أكتوبر 2017 09:12 مساءً
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300
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الخميس 26 أكتوبر 2017 09:12 مساءً
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا
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الخميس 26 أكتوبر 2017 09:00 مساءً
ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر
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الخميس 26 أكتوبر 2017 09:00 مساءً
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته
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الخميس 26 أكتوبر 2017 09:00 مساءً
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300
-
الخميس 26 أكتوبر 2017 09:00 مساءً
بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي
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الخميس 26 أكتوبر 2017 09:00 مساءً
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري
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الخميس 26 أكتوبر 2017 08:53 مساءً
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل
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الخميس 26 أكتوبر 2017 08:53 مساءً
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو)
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الخميس 26 أكتوبر 2017 08:53 مساءً
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ستاد مصر - تشكيل لقاء الأسيوطي والإسماعيلي والتوقعات الفنية للقاء المرتقب
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ON Sport
السبت 23 سبتمبر 2017 03:31 مساءً
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