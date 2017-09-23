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وزارة التموين تلزم الجهات والشركات المنتجة والمستوردة تدوين سعر البيع للمستهلك

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وزارة التموين تلزم الجهات والشركات المنتجة والمستوردة تدوين سعر البيع للمستهلك وزارة التموين تلزم الجهات والشركات المنتجة والمستوردة تدوين سعر البيع للمستهلك

مصراوي Masrawy

وزارة تلزم الجهات والشركات المنتجة والمستوردة تدوين سعر البيع للمستهلك

02:43 م السبت 23 سبتمبر 2017

وزارة التموين تلزم الجهات والشركات المنتجة والمستوردة تدوين سعر البيع للمستهلك

وزارة التموين والتجارة الداخلية

كتبت- عايدة رضوان:

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارا يلزم الجهات والشركات المنتجة والمستوردة لمنتجات تعبأ محليا والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو.

ويحظر القرار على كافة الجهات التي تتعامل في تداول السلع الغذائية الواردة بالمادة الأولى الاتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع بدون أن يكون مدون عليها سعر البيع للمستهلك.

وتضمن القرار منح المنتجين والمستوردين مهلة تنتهي في آخر شهر ديسمبر القادم لكافة الجهات التي تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها الغير مدون عليها سعر البيع للمستهلك على أن يتم الإعلان للمواطنين عن بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم ومكان عرض السلعة بخط واضح وظاهر.

وأشارت الوزارة إلى أن كل مخالفة لإحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة ( 9 ) من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950م ، وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.

وسيتم نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.​

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