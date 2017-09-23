أخبار عاجلة

وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر -
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300 -
بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

افتتاح قسم لمياه الشرب والصرف في مدرسة صناعية بالإسماعيلية

Google+ Print
افتتاح قسم لمياه الشرب والصرف في مدرسة صناعية بالإسماعيلية افتتاح قسم لمياه الشرب والصرف في مدرسة صناعية بالإسماعيلية

مصراوي Masrawy

افتتاح قسم لمياه الشرب والصرف في مدرسة صناعية بالإسماعيلية

02:51 م السبت 23 سبتمبر 2017

افتتاح قسم لمياه الشرب والصرف في مدرسة صناعية بالإسماعيلية

افتتاح قسم لمياه الشرب والصرف في مدرسة صناعية

الإسماعيلية _ إنجي هيبة:

افتتح اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، مع بداية الساعات الأولى لانطلاق فعاليات العام الدراسي الجديد، فصلين جديدين لتخصص فنيات مياه الشرب والصرف الصحي، هذا العام بمدرسة "إبراهيم عثمان" الثانوية الصناعية ولأول مرة.

وأجرى محافظ الإسماعيلية، جولة ميدانية وزار عددًا من المدارس للاطمئنان على انتظام سير العمل بالمدارس ومتابعة نسب الحضور للطلاب.

شملت الجولة زيارة وتفقد مدرسة المهندس إبراهيم عثمان الثانوية الصناعية، التي تضم عددًا 45 فصلًا دراسيًا تشمل كافة التخصصات الفنية من أقسام السيارات، وبناء السفن، واللحام والكهرباء والخراطة والتبريد والتكييف.

وتضمنت جولة المحافظ التي رافقه فيها فاخر عبدالعزيز وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد مهنى مدير عام التعليم الفني، زيارة مدرسة الراهبات الفرنسيسكان الابتدائية، التي تعد من أقدم مدارس المحافظة وأعرقها، وتضم 16 فصلًا وقد قام المحافظ، ومرافقوه خلال الزيارة بتفقد الفصول الدراسية والالتقاء بالطلاب والمدرسين.

وخلال الزيارة، أكد المحافظ جميع المسئولين بتكثيف أعمال المتابعة لجميع المدارس، وتوفير كافة السبل لانتظام العملية التعليمية.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور - بدء الدراسة في مبنى مائل بأسيوط.. و"الأبنية التعليمية": آمن

    أخبار

  • شهدت مصرع تلميذ سقطت عليه نخلة.. "شهداء بورسعيد" مدرسة تسكنها الأشباح

    أخبار

  • بالصور.. محافظ كفر الشيخ يوزع على التلاميذ في أول

    أخبار

  • بالصور.. محافظ بورسعيد يتفقد عددا من المدارس في أول أيام العام الدراسي

    أخبار

إعلان

282ec54538.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy