افتتاح قسم لمياه الشرب والصرف في مدرسة صناعية بالإسماعيلية

الإسماعيلية _ إنجي هيبة:

افتتح اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، مع بداية الساعات الأولى لانطلاق فعاليات العام الدراسي الجديد، فصلين جديدين لتخصص فنيات مياه الشرب والصرف الصحي، هذا العام بمدرسة "إبراهيم عثمان" الثانوية الصناعية ولأول مرة.

وأجرى محافظ الإسماعيلية، جولة ميدانية وزار عددًا من المدارس للاطمئنان على انتظام سير العمل بالمدارس ومتابعة نسب الحضور للطلاب.

شملت الجولة زيارة وتفقد مدرسة المهندس إبراهيم عثمان الثانوية الصناعية، التي تضم عددًا 45 فصلًا دراسيًا تشمل كافة التخصصات الفنية من أقسام السيارات، وبناء السفن، واللحام والكهرباء والخراطة والتبريد والتكييف.

وتضمنت جولة المحافظ التي رافقه فيها فاخر عبدالعزيز وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد مهنى مدير عام التعليم الفني، زيارة مدرسة الراهبات الفرنسيسكان الابتدائية، التي تعد من أقدم مدارس المحافظة وأعرقها، وتضم 16 فصلًا وقد قام المحافظ، ومرافقوه خلال الزيارة بتفقد الفصول الدراسية والالتقاء بالطلاب والمدرسين.

وخلال الزيارة، أكد المحافظ جميع المسئولين بتكثيف أعمال المتابعة لجميع المدارس، وتوفير كافة السبل لانتظام العملية التعليمية.​