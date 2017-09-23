أول يوم دراسة: تحية العلم مقدسة.. وغرفة عمليات لتلقي الشكاوى

كتبت- ياسمين محمد:

انتظمت الدراسة بالعام الدراسي الجديد 2017/ 2018، اليوم السبت، بمدارس 11 محافظة على مستوى الجمهورية هي: الإسماعيلية، الفيوم، المنيا، بني سويف، أسيوط، سوهاج، كفر الشيخ، أسوان، الأقصر، قنا، وشمال سيناء، على أن تنتظم بباقي مدارس الجمهورية بدءًا من غدًا الأحد.

من جانبه، أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تعليمات لجميع المديريات التعليمية، تتعلق بغرس قيم المواطنة والانتماء للوطن، من خلال الالتزام بطابور الصباح، وتحية العلم، وأداء النشيد الوطني من قبل الطلاب وهئية التدريس بكل مدرسة، والاهتمام بنشاط الإذاعة المدرسية.

وتضمنت التعليمات، تكليف المديريات التعليمية بمتابعة التزام المدارس الخاصة والدولية بتحية العلم المصري.

وعن ضوابط رفع العلم، أصدر الدكتور طارق شوقي، كتابًا دوريًا عممه على المديريات تضمن ضرورة وضع العلم المصري في مكان بارز ولائق به، في كافة المدارس الحكومية، والخاصة، وكذلك الدولية، مع حظر استخدام العلم إذا كان تالفًا أو عليه أي صور أو عبارات.

وأكد الكتاب الدوري على ضرورة مراعاة الصيانة الدورية للعلم، ورفع علم جمهورية مصر العربية بمقاس 260×540 سم، على صاري بارتفاع 8 متر عن سور المدرسة.

وشدد الكتاب الدوري على مراعاة الضوابط الخاصة باحترام العلم، لتنمية روح الانتماء للوطن، لافتًا إلى أنه يعاقب بمقتضى القانون بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تتجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من يرتكب فعل إهانة العلم أو إسقاطه أو إعدامه.

من جانبه، أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، أنه سيتم متابعة المدارس والتزامها بتعليمات الوزارة، مشيرًا إلى أن العام الدراسي الجديد سيشهد انضباطًا من جانب الطلاب والمدارس.

وأكد حجازي أن تحية العلم في المدارس مقدسة، وأن أي مدرسة تخالف ذلك سوف تتعرض للمسائلة القانونية.

إلى جانب ذلك، خصصت وزارة التربية والتعليم غرفة عمليات مركزية، لتلقي شكاوى واستفسارات أولياء الأمور، وعرضها على مكتب الوزير، برئاسة اللواء محمد عمرو الدسوقي رئيس الإدارة المركزية للأمن، وحددت عدة أرقام هي: 19151 و 027941089، 027957628.​