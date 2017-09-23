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مريض نفسيا".. مسن يشعل النيران في جسده بدمياط

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مريض نفسيا".. مسن يشعل النيران في جسده بدمياط مريض نفسيا".. مسن يشعل النيران في جسده بدمياط

مصراوي Masrawy

مريض نفسيا".. مسن يشعل النيران في جسده بدمياط

02:35 م السبت 23 سبتمبر 2017

أرشيفية

دمياط – محمد إبراهيم:

تباشر النيابة العامة بدمياط التحقيقات في واقعة إقدام مسن على إشعال النيران في جسده، صباح اليوم السبت، داخل منزله في منطقة الشهابية، قبل نقله إلى المستشفى التخصصي في حالة حرجة، بعد أن استدعى أفراد أسرته الشرطة والإسعاف.

وأشارت التحريات الأولية، التي أجراها ضباط مباحث قسم ثان دمياط إلى أن "أحمد. أ"، البالغ من العمر 69 عامًا، يعاني من أمراض نفسية دفعته إلى إشعال النيران في جسده، بينما وجهت النيابة بسرعة الانتهاء من تقرير البحث الجنائي.

وذكر مصدر طبي أن حالة المسن حرجة وأنه أصيب بحروق من الدرجة الأولى، في الوقت الذي انتقل فيه الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة إلى المستشفى للاطمئنان على الحالة.

وأضاف الفقي خلال مناقشته رسالة دكتوراة اليوم السبت، بكلية الإعلام بنين بمدينة نصر، أن الأزهر هو القوى الناعمة لمصر، و خرّج العديد من الكوادر التى أفادت المجتمع فى كافة المجالات.

وأشار رئيس جامعة الأسكندرية، إلى أن الفترة التى مرت بها بعد أحداث ثورة يناير "كانت ضبابية جدا، وكان الإخوان دور كبير لما مرت به مصر خلال الفترة الماضية"، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحميل الجماعة كافة المسئولية عن الأحداث السابقة التى مرت بها البلاد.

ولفت إلى أن خطورة جماعة الإخوان تكمن فى المتعاطفين معها والمساندين لها.​

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