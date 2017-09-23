طبيب الفريق يكشف آخر تطورات إصابة سعد سمير

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منح الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعد الدين سمير، مدافع الفريق، أكياسا من الثلج عقب مشاركته في المران الأخير للفريق الذي أقيم مساء أمس على استاد رادس.

وقام سعد بوضع أكياس الثلج على قدمه للشفاء نهائيًا من آثار إجهاد العضلة الضامة التي اشتكى منها اللاعب عقب آخر مران للفريق بالقاهرة قبل السفر إلى تونس.

كان سعد قد شارك في مران الفريق الجماعي أمس الجمعة وظهر بصورة جيدة، بعدما منحه الجهاز الطبي راحة من المشاركة في المران الأول للفريق الذي أقيم يوم الخميس الماضي على ملعب الجامعة.

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وأبدى اللاعب سعادته بالمشاركة في المران بعد الشفاء، حيث أكد جاهزيته للمباراة وفقًا لرؤية الكابتن حسام البدري، المدير الفني، مؤكدًا أن مباراة الترجي صعبة لكنها ليست مستحيلة، وأن الأهلي سبق وواجه مثل هذه الظروف، وأن جميع اللاعبين لديهم إصرار واضح على تخطي عقبة الترجي وخطف بطاقة التأهل للمربع الذهبي.

هذا ويواجه الأهلي فريق الترجي التونسي في السابعة من مساء اليوم السبت بتوقيت تونس الثامنة بتوقيت القاهرة على استاد رادس في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.