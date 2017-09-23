جلسات استشفاء للاعبي الأهلي للتخلص من الإجهاد

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خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لجلسات استشفاء عقب المران الأخير للفريق، الذي أقيم مساء أمس الجمعة على استاد رادس، استعدادًا لمباراة الترجي.

وقام حسام البدري، المدير الفني للفريق، بالتنبيه على جميع اللاعبين بالنزول في مغطس من الثلج لإزالة آثار الإجهاد والتخفيف من الأحمال على العضلات.

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كما خضع بعض اللاعبين أيضًا لجلسات مساج لإزالة آثار الإجهاد قبل اللعب، مع الترجي في المباراة التي تقام في السابعة مساء اليوم السبت بتوقيت تونس، الثامنة بتوقيت القاهرة، ضمن إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.