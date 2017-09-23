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التسريبات تتواصل.. الكشف عن تفاصيل مفاوضات برشلونة لضم كوتينيو

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التسريبات تتواصل.. الكشف عن تفاصيل مفاوضات برشلونة لضم كوتينيو التسريبات تتواصل.. الكشف عن تفاصيل مفاوضات برشلونة لضم كوتينيو

التحرير

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كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن التسريبات الجديدة الخاصة بمفاوضات برشلونة مع ليفربول لضم فيليب كوتينيو خلال الميركاتو الماضي.

وأوضح برشلونة عبر تصريحات رئيسه جوسيب ماريا بارتوميو منذ أيام أن الصفقة فشلت بسبب مغالاة ليفربول في طلباته المالية.

وأشارت التسريبات الخاصة بموقع "football leaks" إلى أن ليفربول لم يطلب من برشلونة 200 مليون كما زعمت إدارة النادي الكتالوني لضم كوتينيو.

وأوضحت التسريبات أن ليفربول أبلغ برشلونة في "إيميل" بأن كوتينيو ليس للبيع بأي ثمن، وذلك يوم 20 يوليو الماضي.

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وفي بداية شهر أغسطس الماضي، فتح برشلونة باب المفاوضات من جديد من خلال عرض 90 مليون يورو إلى جانب 40 مليون يورو إضافات للظفر بخدمات النجم البرازيلي.

وكان رد ليفربول حينها على برشلونة بطلب واضح بالتوقف عن التفاوض مع كوتينيو سواء في السر أو العلن، بالنظر أنه لا يوجد أي ملبغ سيغير رأي إدارة الريدز.

ومن ثم واصل برشلونة مفاوضاته مع كوتينيو بشكل سري، وتوصل الطرفان لاتفاق من 20 صفحة يقتضي بحصول اللاعب البرازيلي على 115 مليونا على 5 سنوات، إلى جانب حصول وكيل أعماله على 10 ملايين يورو.

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التحرير

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