بالصور.. وزير الري ومحافظ الشرقية يفتتحان كوبري "القناطر التسعة"

الشرقية – فاطمة الديب:

افتتح الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، يرافقه اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم السبت، كوبري "القناطر التسعة" الكيلو 36 المُطل على بحر "مويس" بمدينة الزقازيق، بتكلفة بلغت 5 ملايين و254 ألف جنيهًا.

وقال الوزير، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية في قطاع الري، وذلك لتيسير حركة المواطنين على المجاري المائية وخلق محاور مرورية جديدة تقلل الزحام المروري، مشيرًا إلى أنه جار ازدواج عدة طرق على المجاري المائية، والتي تحتاج لأعمال تغطية، وذلك بالتعاون مع وزارتي النقل والري والمحافظة.

وأوضح وزير الري، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أنه تم الانتهاء من الاستعدادت اللازمة لاستقبال موسم السيول المُحتملة من خلال تشكيل غرفة عمليات بالإشتراك مع المحافظين والدفاع المدني ومسؤولي الري، وكذا متابعة تطهير مخرات السيول والانتهاء من إنشاء السدود، حيث تم تزويد غرفة العمليات بنظام الإنذار، لإعطاء تنبؤ مُبكر بحالة الطقس لمدة ثلاثة أيام.

من جانبه، أشار اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، إلى أن كوبري القناطر التسعة، سيساهم في تخفيف الإزدحام والاختناق المروري، حيث يعمل على ربط منطقة المسلمية بطريق "الزقازيق – بهنباي"، وكذا ربط محوري الزقازيق شرقًا وغربًا.