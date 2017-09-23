زيادة قيمة القروض الممنوحة من صندوق التنمية المحلية بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

أعلن اللواء حاتم زين العابدين، سكرتير عام محافظة الأقصر، عن موافقة إدارة صندوق التنمية المحلية على زيادة قيمة القروض الممنوحة من الصندوق لمختلف نوعيات المشروعات تمشيًا مع زيادة الأسعار، وطبقًا لدراسة الجدوى لكل مشروع على حدة، بهدف خلق فرص عمل حقيقية في القرية المصرية مع مراعاة الحد الأقصى للإقراض 20 ألف جنيه، وذلك لحين العرض على مجلس ادارة الصندوق لتحريك القيمة المحددة.

كما أوضح سكرتير عام المحافظة، الشروط المطلوبة للتقدم للقرض وعلى رأسها تحديد قيمة القرض المطلوب واستيفاء جميع بيانات استمارة طلب القرض بالكامل، وإقرار من المنتفع بتنفيذ المشروع وفي حالة عدم التنفيذ يكون ملزمًا بسداد كامل القرض وتكلفته، وتقديم عرض سعر مناسب لمكونات المشروع المطلوب تنفيذه بدون مبالغة مع تقديم دراسة مبسطة عن الإيرادات والمصروفات الخاصة بالمشروع لدورة تشغيل واحدة.

وأضاف أنه يتم تعديل الضمانات بما يتفق وقيمة القرض المطلوب بما يتماشى مع سياسة الإقراض بالصندوق وأهمها أنه إذا تجاوزت قيمة القرض 5 آلاف جنيه يتم تحرير عقد استعمال للموجودات لدى المنتفع بما يغطى قيمة القرض.