الحزب الحاكم في نيوزيلندا في طريقه للفوز بعد فرز نصف الأصوات

ولينجتون- (د ب أ):

يبدو أن الحزب الوطني الحاكم المحافظ في نيوزيلندا في طريقه لأن يحكم البلاد لفترة رابعة على التوالي بتقدمه بنسبة 10 بالمئة على حزب العمال المعارض، بعد فرز ما نسبته 50 بالمئة من الأصوات في الانتخابات العامة التي أجريت اليوم السبت.

وقالت لجنة الانتخابات إن الحزب لوطني فاز بـ 46.7 بالمئة مقابل حصول العمال على 35.5 بالمئة، و حزب الخضر على 9ر5 بالمئة وحزب نيوزيلندا أولا الشعبوي المناهض للهجرة على 7.3 بالمئة.

وإذا استقرت النسب على هذا الوضع، فإن رئيس الوزراء الحالي بيل إنجليش، المنتمي إلى الحزب الوطني، سوف يتعين عليه أن يسعي إلى إقامة ائتلاف لتشكيل حكومة. وسوف يلجأ، على الأغلب، إلى حزب " نيوزيلندا أولا "نظرا لأن الخضر قد استبعدوا في السابق الدخول في ائتلاف مع الحزب الوطني.