لعشاق القوة.. أفضل 9 سيارات للدفع الخلفي في العالم

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يعطي العديد من المحبين للسيارات أهمية كبيرة للدفع الخلفي، والذي في الغالب يتمتع بقوة أكبر على مستوى التحرك من الثبات والاندفاع مجمعًا معظم القوة الكامنة في السيارة لتحريكها، وهو الأمر الذي قد يساعد بشكل رئيسي على تجنب انغراسها في الرمال، كما يسهل مهامها في المرور فوق الأراضي غير المستوية على نحو أفضل من الدفع الأمامي.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "أوتو إكسبريس" البريطانية أهم الإصدارات التي تتمتع بدفع خلفي على مستوى الأسواق العالمية..

1- مازدا MX5

تعد واحدة من أفضل السيارات التي تتمتع بحزمة من التقنيات الفنية المساعدة في القيادة، وهو الأمر الذي يرجح كفتها لتدخل ضمن قائمة الكبار من أصحاب الدفع الثنائي الخلفي بشكل أساسي، لا سيما وأنها واحدة من السيارات القوية على مستوى قدرات المحرك في 2017.

2- بورش 718 بوكستر

تمثل واحدة من أبرز السيارات على مستوى القدرات التي يقدمها المحرك خلال الانتقال من وضع الثبات إلى السير بسرعات عالية، وهو الأمر الذي يبدو سمة مميزة لإصدارات شركة "بورش" الألمانية العملاقة، والتي تتخصص في إنتاج السيارات الرياضية الفاخرة.

3- تويوتا GT86

تمثل العديد من المزايا الرياضية التي توجد في سوق السيارات بشكل عالمي، وهو الأمر الذي يمكن أن يمثل نقلة للإصدارات الرياضية لتويوتا في العام الحالي، لا سيما وأنها تتمتع بتقنيات على مستوى الأداء الفني تميل في مجملها إلى الحداثة والقوة، دون تركيز كبير على الشكل الخارجي.

4- فيراري 812 سوبر فاست

تعد أسرع سيارة في تاريخ "فيراري"، بقدرات على الانتقال من وضع الثبات إلى السير بسرعة 100 كم/ ساعة في زمن 2.9 ثانية، وهي أفضل المعدلات التي تم تحقيقها خلال 2017 بواسطة السيارات ذات الدفع الخلفي.

5- بورش 911

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تمثل الرهان الرئيسي للشركة الألمانية على السيارات ذات الدفع الخلفي والتي تنتمي بشكل رئيسي للطابع الرياضي، وهو الأمر الذي يرجح كفتها كواحدة من الإصدارات القلائل التي تجمع سمات تقنية وشكلية فريدة بجانب تمتعها بقدرات رائعة على مستوى الدفع الثنائي الخلفي.

6- BMW الفئة الخامسة

لا تزال تحظى الفئة الخامسة للشركة الألمانية العملاقة باهتمام بالغ على مستوى التطوير والتقنيات الموضوعة في قيادة السيارة، وهو الأمر الذي يمنحها ميزة السمعة، كونها أحد إصدارات الشركة البافارية العملاقة المشهورة بالقوة والرفاهية على مستوى الأسواق العالمية.

7- جاجوار XE

تعد واحدة من السيارات الأكثر استخدامًا لتكنولوجيا الدفع الخلفي في السيارات المتطورة، لا سيما وأنها تحمل سمات مختلفة عن الإصدارات المنافسة لها في الأسواق العالمية، تجمع بين الشكل والقدرات الكبيرة للمحرك.

8- BMW M4

تحظى باهتمام واسع من الشركة الألمانية، لا سيما وأنها واحدة من أكثر السيارات التي تلقى إعجاب الجمهور بإمكاناتها والقوة الفنية الخاصة بالمحرك على مستوى الأسواق العالمية بشكل رئيسي، كما أن النسخة التي تدعمها "bmw" بحزمة من الخصائص الرياضية والفنية تمثل واحدة من أفضل السيارات ذات الدفع الخلفي في العالم.

9- مرسيدس AMG c63

واحدة من الإصدارات الأفضل لشركة مرسيدس، خاصة وأنها تجمع بين السمات الرياضية والقوة الخاصة بالمحرك ذي الدفع الخلفي، إضافة إلى شكل انسيابي قوي وعصري يتفق مع روح الشركة الألمانية العملاقة في السنوات الأخيرة.