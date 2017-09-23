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مسؤولة أمريكية: العقوبات "آخر فرصة" لحل سلمي مع كوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

مسؤولة أمريكية: العقوبات "آخر فرصة" لحل سلمي مع

12:12 م السبت 23 سبتمبر 2017

زعيم كوريا الشمالية

نيويورك (أ ف ب)

قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق اسيا سوزان ثورنتون الجمعة إن حملة العقوبات الهادفة الى الضغط على كوريا الشمالية تشكل "الفرصة الأخيرة" للتوصل إلى مخرج "سلمي" للأزمة الناجمة عن الطموحات النووية لبيونغ يانغ.

اضافت ثورنتون للصحفيين بنيويورك "قلنا بشكل واضح جدا هذا الأسبوع" خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة "إن الولايات المتحدة تبحث عن حل سلمي".

وشددت على أن "الضغوط غير المسبوقة" من المجتمع الدولي لعزل نظام كوريا الشمالية "ستعمل".

وقالت "هذه اخر فرصة لنا لحل هذه الأزمة سلميا، وهذا ما نريده".

كان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-اون قال ان الرئيس الأمريكي دونالد "مختل عقليا" وانه سيدفع "غاليا" ثمن تهديداته لكوريا الشمالية.

واعتبرت ثورنتون أن "من المنطقي الاعتقاد بان هذه التهديدات سببها الضغط" على بيونغ يانغ، مشيرة إلى أن "استراتيجية الضغط المتصاعد على نظام (كوريا الشمالية) بدأت بالتأثير عليه".

كما حذرت المسؤولة الأمريكية من ان انفجار قنبلة هيدروجينية فوق المحيط الهادئ "سيكون عملا عدائيا غير مسبوق يستدعي ردا دوليا متضافرا وحاسما".

هذا المحتوى من

AFP

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