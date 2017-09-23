مصرع موظف في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقي موظف مصرعه، في مشاجرة بين طرفين بقليوب، بسبب خلافات الجيرة، وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.

وتلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز قليوب بتلقيه بلاغًا بحدوث مشاجرة ومصابين ومتوفى بعزبة شلبي، دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين كلًا من، طرف أول، "سعيد. ع. س" 36 عامًا، سائق، و"فرج. م. إ" 44 عامًا، مزارع، مصاب بجرح سطحي في الظهر، و"سيد. ح. م" 45 عامًا، موظف بوزارة الأوقاف، توفى إثر إصابته بكدمه بالرأس، وتم نقل الجثه لمشرحة مستشفى قليوب العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، و"أنور. ح. م. ش" 48 عامًا، مزارع، مصاب بكدمة في الرأس والأذن اليسرى.

وطرف ثان "شلبي. إ. ح" 51 عامًا، موظف بوزارة الأوقاف، مصاب بجرح سطحي في الرأس، و"محمود. إ. ح" 40 عامًا، مزارع، و"ياسر. ا. س" 25 عامًا، مزارع، مصاب بجرح سطحي في الرأس، و"فتحي. ش. ع" 30 عامًا، مزارع، بسبب قيام الطرف الأول بوضع بعض المخلفات بجوار منزل الطرف الثاني قام على إثرها الطرفين بالاعتداء على بعضهما بالضرب وإحداث ما بهما من إصابات.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من القبض على طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم بالتعدي بالضرب.

وأضاف الرابع بقيام الخامس والثامن بالاعتداء على شقيقه بالضرب وإحداث إصابته التي أودت بحياته، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 19697 جنح مركز قليوب لسنة 2017، وجاري العرض على النيابة.