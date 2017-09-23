خطة طموحة لتطوير الانتاج الحربي وتحديث نظم القتال البرى والجوى الجزائرية

روما- (أ ش أ):

تعمل الجزائر التي تصل موازنتها الدفاعية لهذا العام إلى 10.5 مليار دولار أمريكي على تحديث قدراتها العسكرية الوطنية من خلال إنتاج و شراء أحدث نظم التسلح حيث تتفاوض الجزائر على شراء منظومات الدفاع الجوي الروسية "اس 300"، و المقاتلات الروسية "سوخوى 30"، الروسية الصنع و دبابات القتال الرئيسية الروسية "تى 90" تعزيزا لترسانتها المدرعة من الطراز "تى 72"، وكذلك طلبت الجزائر من روسيا شراء مقاتلات مروحية طراز "مى 28 نايت هنتر" ذات القدرة على الاشتباك الليلى بعدما ابلى هذا النوع من المقاتلات بلاء حسنا فى مسرح العمليات السوري، و من المقدر ان تبلغ ترسانة الجزائر من مروحيات "مى 28 نايت هنتر" الروسية الصنع 42 مروحية فى حالة التوصل الى اتفاقات شرائية مع الجانب الروسي.

وعلى صعيد قدرات الانتاج الحربى، اتفقت الجزائر مع مؤسسة ليوناردو الايطالية لإنتاج المروحيات على تأسيس شركة جزائرية ايطالية مشتركة لانتاج ثلاث طرازات من المروحيات تستخدم في اغراض النقل والشحن والاخلاء والاسعاف الطبي والاستطلاع، وبموجب مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين الجزائر والمؤسسة الايطالية سيكون للشركة الجديدة اسهامها في بناء الخبرة الجزائرية في مجال التصنيع الجوي، وبناء كوادر من الجزائريين القادرين على ادارة صناعة متطورة لإنتاج المروحيات محليا استعانة بالخبرة الايطالية و امتلاك الجزائر القدرة على التدريب و التصدير لتلك المروحيات الى اسواق العالم في سابقة ستكون الاولى من نوعها.