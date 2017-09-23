العراق: انطلاق عملية تحرير مناطق في غرب دجلة من داعش

بغداد (أ ش أ)

أعلن قائد عملية تحرير الحويجة الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله ، اليوم السبت، عن انطلاق عملية تحرير مناطق النمل والزوية غرب نهر دجلة من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال يارالله - في بيان أوردته قناة ( السومرية ) الإخبارية -" إن قوات جهاز مكافحة الارهاب بدأت بعملية واسعة لتحرير مناطق النمل والزوية غرب نهر دجلة".. مضيفا أن ذلك يأتي ضمن الجزء الثالث من المرحلة الأولى لعمليات تحرير الحويجة .

وكان قائد عمليات تحرير الحويجة الفريق الركن عبد الامير رشيد يارالله أعلن ، أمس ، عن تحرير 19 قرية واكمال الجزء الثانية من المرحلة الاولى لتحرير القضاء.

في سياق متصل، أعلن عضو مجلس محافظة ديالى عبد الخالق العزاوي اليوم عن بدء عودة 135 أسرة نازحة إلى منازلها في قرية محررة شمالي المحافظة.

وقال العزاوي ـ في تصريحات صحفية إن "135 أسرة نازحة بدأت بالعودة إلى منازلها في قرية البوعواد في أطراف ناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة بعد إكمال تمشيطها للتأكد من عدم وجود اية عبوات أو ألغام أو منازل ملغمة من أجل الحفاظ على سلامة الأسر العائدة".

وكانت الاف الأسر النازحة قد عادت إلى منازلها في ناحية العظيم شمال بعقوبة خلال الأشهر الماضية.