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محافظ المنيا: غرفة عمليات لتلقي الشكاوى في أول أيام الدراسة

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محافظ المنيا: غرفة عمليات لتلقي الشكاوى في أول أيام الدراسة محافظ المنيا: غرفة عمليات لتلقي الشكاوى في أول أيام الدراسة

مصراوي Masrawy

محافظ المنيا: غرفة عمليات لتلقي الشكاوى في أول أيام الدراسة

10:21 ص السبت 23 سبتمبر 2017

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المنيا ــ ريمون الراوي:

قال عصام البديوي محافظ المنيا، إنه يتم متابعة الأوضاع بالمدارس صباح اليوم السبت، مع المرور المستمرة من قِبل الأجهزة التنفيذية والرقابية لمتابعة انتظام العملية التعليمية، ومواجهة أية سلبيات بشكل فوري.

وأضاف أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية على ارتباط بالإدارات التعليمية التسع، لمتابعة سير العملية التعليمي، مكلفًا مدير مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بالمرور اليومي على المدارس من السابعة صباحًا، والتأكد من انتظام المدارس والاتصال بوكيل الوزارة والمحافظ مباشرة إذا واجهتهم أية مشكلات.

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مصراوي Masrawy

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