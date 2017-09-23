محافظ المنيا: غرفة عمليات لتلقي الشكاوى في أول أيام الدراسة
10:21 ص السبت 23 سبتمبر 2017
-
عرض 2 صورة
-
عرض 2 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بالصور.. "سيارة الفرحة" للاحتفال بأول أيام الدراسة في البحيرة
المنيا ــ ريمون الراوي:
قال عصام البديوي محافظ المنيا، إنه يتم متابعة الأوضاع بالمدارس صباح اليوم السبت، مع المرور المستمرة من قِبل الأجهزة التنفيذية والرقابية لمتابعة انتظام العملية التعليمية، ومواجهة أية سلبيات بشكل فوري.
وأضاف أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية على ارتباط بالإدارات التعليمية التسع، لمتابعة سير العملية التعليمي، مكلفًا مدير مديرية التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بالمرور اليومي على المدارس من السابعة صباحًا، والتأكد من انتظام المدارس والاتصال بوكيل الوزارة والمحافظ مباشرة إذا واجهتهم أية مشكلات.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالصور.. "سيارة الفرحة" للاحتفال بأول أيام الدراسة في البحيرة
-
بالصور - لردع المتحرشين.. دوريات أمنية أمام مدارس البنات في المنيا
-
الشرطة توزع "كراسات وكشاكيل" مدرسية على المارة بأسيوط
-
بالصور.. بالونات وحلوى في استقبال طلاب المدارس الخاصة ببورسعيد
إعلان
إعلان