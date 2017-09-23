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سحر نصر: استثمار 150 مليون دولار في قطاع الزراعة

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سحر نصر: استثمار 150 مليون دولار في قطاع الزراعة سحر نصر: استثمار 150 مليون دولار في قطاع الزراعة

التحرير

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صرحت سحر نصر، وزيرة الاستثمار، بأن المجلس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية، الذراع المعنية بالقطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي، وافق على المشاركة باستثمارات جديدة مباشرة قيمتها 150 مليون دولار في قطاع الزراعة بمصر، كاستثمارات للشراكة بين والقطاع الخاص. 

وأضافت نصر، في بيان لها، اليوم السبت، أن الاستثمارات تهدف إلى تطوير قطاع التغذية باستخدام أحدث النظم التكنولوچية فى التصنيع، وكذلك توفير فرص عمل جديدة خاصة بين الشباب.

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وأوضحت أن قرار المجلس التنفيذي، مساء أمس الجمعة بتوقيت واشنطن، جاء بعد يوم واحد فقط من الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح مع چيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، في ختام مشاركته في اجتماعات الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

يذكر أن المجلس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، أحد أجهزة مجموعة البنك الدولي، قرر منذ 4 أيام، تقديم ضمانات بنحو 210 ملايين دولار لعدد من الشركات الدولية الكبري المشاركة في أضخم مشروع من نوعه في العالم لإنتاج الطاقة الشمسية في ، بمحافظة أسوان، والذي تشارك فيه مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية باستثمارات إجمالية تتعدى 2 مليار دولار، وتقوم بمقتضاه 6 مجموعات من شركات القطاع الخاص العالمي والمصري بإنشاء 11 حقلا للطاقة الشمسية بتكلفة إجمالية 730 مليون دولار وطاقة كلية تصل إلى 500 ميجاوات.

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