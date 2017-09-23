فستان «إلهام» ولفظ خارج وسخرية من «الهضبة».. لقطات من مهرجان «الجونة»

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انطلقت فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي، أمس الجمعة، بحضور كوكبة من نجوم الفن، على رأسهم الزعيم عادل إمام، الذي تم تكريمه عن مجمل أعماله، عقب حفل الافتتاح الذي قدمه الفنان الشاب أحمد فهمي، إلى جانب حضور أسرة "ساويرس" المنظمة والممولة للمهرجان، ممثلة في المهندس نجيب ساويس، وشقيقه سميح ساويرس.

وفي التقرير التالي يرصد موقع "التحرير - لايف" أبرز اللقطات في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي..

1- فساتين جريئة

تنافست النجمات في سرقة عدسات الكاميرات على السجادة الحمراء، وخلال الحفل ظهرت الفنانة اللبنانية رزان مغربي بفستان أسود اللون اعتبره البعض جريئا ولافتا للانتباه، وبالمثل خطفت الفنانة هنا شيحة الأضواء خلال فعاليات الحفل، إذ ظهرت بفستان أحمر قصير مغطى بطبقة شفافة، وتدافعت عدسات المصورين عليها والتقطت لها مجموعة كبيرة من الصور على السجادة الحمراء، وكذلك استطاعت الفنانة الشابة ياسمين صبري جذب عدسات الكاميرات لإطلالها بفستان جرئ ذهبي اللون، من تصميم يوسف الجسمي، وهو أحد أشهر المصممين العالميين، والذين يتعاملون مع نجمة تليفزيون الواقع "كيم كارداشيان".

كندة وعمرو

نالت إطلالة الفنانة السورية كندة علوش وزوجها الفنان عمرو يوسف، إعجاب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ارتدت "كندة" فستانا أنيقا، يغلب عليه اللون الأسود، لكنها بدت بزيادة وزن ملفتة.

لفظ الفيشاوي

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صعدت أسرة فيلم "شيخ جاكسون" على المسرح، ولكن تغيب أحمد الفيشاوي عنهم لتواجده في دورة المياه، كما قال المخرج عمرو سلامة، وفجأة ظهر "الفيشاوي" متمنيًا مشاهدة ممتعة لفيلمه "شيخ جاكسون"، ولكنه أطلق لفظًا خارجا أمام جميع الحاضرين، قائلًا: "مش عارف إزاي هنشوفه على الشاشة الـ ..."، نظرا لأنه كانت هناك عاصفة هوائية جعلت شاشة العرض غير مستقرة، الأمر الذي دفع الإعلامي عمرو أديب للهجوم عليه، عبر حسابه على "تويتر"، واصفًا ما فعله بـ"التصرف غير المسؤول".

قفشات الزعيم

كعادته، لا يفوت "الزعيم" عادل إمام فرصة حضوره لمناسبة ما إلا وأضحك جميع الحاضرين، وكانت أولى هذه "القفشات" هي تلك التي وجهها لـ"انتشال التميمي"، مدير المهرجان، إذ قال له: "أستاذ إنتشال.. هو ده اسمك ولا صفة.. أنا محتار"، ما دفع جميع الحاضرين للدخول في حالة ضحك هيستيرية.

كما دعا الزعيم نجليه، المخرج رامي إمام والفنان محمد إمام، للصعود على المسرح، وقال: "الواد محمد ده البنات كلها بتحبه"، ثم داعبه قائلا: "سلَّم يا ولد على عمك نجيب"، ما تسبب في ضحك الحاضرين.

فستان إلهام

أثار فستان الفنانة إلهام شاهين، الذي ارتدته في حفل الافتتاح، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بين ساخرين من شكل الفستان الذي تضمن رسوم لحيوانات، وآخرين متسائلين عن مصمم هذا الفستان، وقال أحدهم ساخرا: "هي مخبية كلب في الفستان!"

سخرية من الهضبة

فاجأ الفنان أحمد فهمي، الحضور بمقدمة كوميدية ساخرة في حفل افتتاح المهرجان، تضمنت السخرية من العديد من الشخصيات العامة بما فيهم الفنان محمد رمضان، و"الهضبة" عمرو دياب، والذي قال عنه "فهمي": "المهرجان يفتقد وجود المطرب عمرو دياب ولكنه حاليا يتواجد مع عالم فلك يتفقان على أغنيات ألبومه الجديد ولم يستقران على الغناء لأي برج".