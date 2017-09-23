«جوجل» يحتفل بـ«الاعتدال الخريفي» العالمي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كعادته في الاحتفال بالمواسم والأعياد المختلفة، يحتفل محرك البحث الأشهر في العالم "جوجل" بموسم فصل الخريف، وهو الذي يتزامن مع 23 سبتمبر من كل عام.

ويعد الاعتدال الخريفي ظاهرة تحصل عادة إما يوم 20، 21، 22 أو 23 سبتمبر، وتكون الشمس في هذا اليوم منطبقة تماما على خط الاستواء قادمة من نصفها الشمالي، الذي يضم أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية والقطب الشمالي نحو النصف الجنوبي من الأرض، والذي يضم أستراليا ونصف أفريقيا وأمريكا الجنوبية وبعضا منشبه القارة الهندية.

شاهد أيضا

واعتاد "جوجل" الاحتفال بالعديد من المناسبات التي تلقى اهتمامًا عالميًا كبيرًا، كما يقدم لمحات عن الأحداث الأكثر شيوعًا في العالم بين فترة وأخرى.