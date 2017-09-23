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جمال عبد الرحيم: حجب المواقع يُسيء إلى سمعة مصر ويُشرد الصحفيين

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جمال عبد الرحيم: حجب المواقع يُسيء إلى سمعة مصر ويُشرد الصحفيين جمال عبد الرحيم: حجب المواقع يُسيء إلى سمعة مصر ويُشرد الصحفيين

التحرير

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قال جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن حجب المواقع  له أضرار داخلية وخارجية جسيمه بالنسبة لمصر، حيث أن أضراره الخارجية أخطر وأكبر بكثير، موضحًا أن حجب المواقع يُعطي انطباع للخارج بأن تُصادر الحريات وتتحدى الصحف، وأن هناك تراجعًا كبيرًا في حرية التعبير خلال العامين الماضيين.

وأضاف عبد الرحيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن حرية الصحافة في مصر تتراجع، وأن إغلاق وحجب المواقع يُسيء إلى سمعة مصر في الداخل والخارج، حيث أن هناك أكثر من 13 صحيفة حزبية وخاصة توقفوا بعد ثورة 25 يناير حتى الآن، بجانب تسريح أكثر من 600 صحفي.

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وأشار إلى أنه لا أحد يعلم حتى الآن من المسئول عن حجب المواقع، ولكنه يعتقد بأنها جهة رفيعة المستوى، موضحًا أن دور نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، فقط هو مخاطبة الكاتب مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مضيفًا: «موقف نقابة الصحفيين من تلك القضية أقدر أوصفه للأسف إنه موقف سلبي».

وتابع: «نعاني ونواجه مشكلة خطيرة جدًا وأتمنى حلها، نقيب الصحفيين محسوب على النظام، وحل تلك المشكلة يساعد النقيب لأنه كان مرشح ».

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التحرير

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