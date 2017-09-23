الجنايات تنظر إعادة محاكمة متهمين بأحداث أوسيم اليوم

كتب- عمرو علي:

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، إعادة إجراءات محاكمة المتهمين سالم حافظ رابح وسعد زغلول سعد في أحداث التجمهر بمنطقة أوسيم

يصدر القرار برئاسة محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت وبسكرتارية أحمد صبحي عباس.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة لاتهامهم بالاشتراك في تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر وحازوا أسلحة نارية

وأسفر التجمهر عن مقتل المجني عليه "يحيي عبد المنعم" وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتله لوجود "خصومة ثأرية" بينهم، كما شرعوا لذات الغرض في قتل اثنين آخرين من بينهم طفل .