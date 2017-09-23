الشناوى: أعتذر لجمهور المصري وأخلاقى لا تسمح بالتعدى على أحد

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أكد أحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك،أنه لم يقصد أن يضرب لاعب المصرى، فى المباراة التى جمعت الفريقين الليلة فى منافسات الجولة الثالثة بالدورى العام.

وأضاف الشناوى فى تصريحاته للموقع الرسمى للنادى الزمالك، أن لاعب المصري هو من أعاقه عن استئناف اللعب ومثل السقوط أمامه، مشيرًا إلى أنه أثناء هذه الواقعة كان الزمالك متأخرًا بهدف.

وقدم الشناوي، إعتذاره للاعب والنادي المصري، مؤكدًا أن أخلاقه لاتسمح بالتعدي على أحد.

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وكان قد نجح الزمالك فى الفوز على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدق، ليتقاسم الصدارة مع المقاولون العرب برصيد 7 نقاط لكل فريق.



